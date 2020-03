Traian Berbeceanu a postat pe Facebook un mesaj plin de jigniri la adresa lui Victor Ciutacu, in care si face dezvaluiri despre jurnalist.

Seful de cabinet al ministrului de interne, Traian Berbeceanu, a postat un mesaj deosebit de acid la adresa jurnalistului Victor Ciutacu.

Berbeceanu a folosit apelative precum "vagaboanda", "obraznicatura mica" si "dama trista si urata", facand referire la Ciutacu si comparandu-l cu o femei de moravuri usoare, arata g4media.ro.

"Ma intreaba multa lume, de ce nu-i raspund vagaboandei ciutace? Pai, de obicei nu vorbesc urat cu femeile insa, in cazul alora de moravuri usoare, mai fac exceptii. Asadar, mai obraznicatura mica care strigi toata ziua sa moara Securitatea, taman din curtea institutiei, ai uitat fa, cand, in urma cu putini ani pisai ochii si baleai abundent rugandu-ma pe messenger sa cobor in mizeria ta, sa facem ceea ce tu numesti „o emisiune”? Plangeai cu sughituri si muci, spunandu-mi cat de mult ma apreciezi, cat de mult ma respecti si cat de oripilat esti de nedreptatea care mi s-a facut", spune Traian Berbeceanu in mesajul de pe Facebook.

Acesta face referire la faptul ca Victor Ciutacu era dornic in trecut sa faca o emisiune alaturi de actualul sef de cabinet al ministrului de interne, iar ca intre timp, lucrurile s-au schimbat. Berbeceanu continua si arata, din punctul sau de vedere, care sunt aceste lucruri care s-au schimbat:

Citeste si: 10 imagini care ar putea indupleca si cele mai dure persoane

"Hai sa le spunem oamenilor, vagaboanda mica, ce s-a schimbat de atunci. Eu am fost achitat de Inalta Curte, pe fond, pentru toate mizeriile facute de aia cu constiinta asemanatoare cu a ta. Adevaratii interlopi, aia care-ti lasa tie plata pe noptiera, au fost condamnati la ani grei de puscarie. Iar tu, dama trista si urata, ai continuat sa-ti incasezi simbria, din banii ciorditi de vremelnicii tai clienti, interlopii"

Traian Berbeceanu incheie mesajul acid cu mesajul "hai sictir, secatura."

Replica lui Berbeceanu apare dupa ce Victor Ciutacu l-a numit pe acesta "bruta", "un inculpat notoriu" si "militian suprem."