Partidul Social Democrat sustine ca PNL este depasit de provocarile unei posibile epidemii de coronavirus.

Social-democratii considera ca singurul proiect, din acest moment, al PNL este provocarea alegerilor anticipate.

"In loc sa asigure buna guvernare pentru gestionarea eficienta a cazurilor din ce in ce mai numeroase de coronavirus, confirmate pe teritoriul Romaniei, PNL are un singur proiect: provocarea alegerilor anticipate!", se arata in comunicatul de presa al PSD.

PSD isi exprima nemultumirea si ingrijorarea cu privire la lipsa echipamentelor de protectie, a dezinfectantilor si a persoanelor suspecte de coronavirus care "se deplaseaza liber", iar institutiile sunt "paralizate de criza politica prelungita si de incertitudinea provocata de PNL".

"Evolutiile din ultimele zile arata ca autoritatile romane sunt total depasite de provocarile unei epidemii de coronavirus. Toate institutiile responsabile sunt paralizate de criza politica prelungita si de incertitudinea provocata de PNL. Din spitale lipsesc dezinfectanti si echipamente de protectie, oamenii sunt bagati in carantina si lasati fara alimente si apa, iar, in lipsa unor proceduri clare, persoane suspecte de coronavirus se deplaseaza liber, in timp ce postasii refuza sa mai duca pensiile si alocatiile celor aflati in carantina", a transmis PSD.

Romania are nevoie urgent de un guvern responsabil

"Devine din ce in ce mai clar ca institutiile statului nu functioneaza, contrar asigurarilor date de presedintele Iohannis. Romania are nevoie urgent de un guvern responsabil, cu puteri depline, si de institutii care sa functioneze. Este o contradictie totala intre agenda politica a PNL si agenda cetatenilor ingrijorati de efectele sociale si economice ale epidemiei de coronavirus", se mai arata in comunicatul PSD.

In comunicat, PSD le cere celor din PNL sa dea dovada de responsabilitate si sa "intreprinda demersuri reale pentru investirea unui guvern capabil sa se ocupe de siguranta si sanatatea cetatenilor. Sanatate, nu anticipate".