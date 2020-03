Florin Citu, premierul desemnat, sustine ca tintele de deficit prezentate de Romania au fost confirmate de Comisia Europeana.

"PSD nu stie sa citeasca, doar sa minta! Comisia Europeana CONFIRMA - tintele de deficit = planul /calea de ajustare a deficitului pentru perioada 2020 - 2022 sunt cele pe care le-a prezentat Romania", a scris Florin Citu.

Premierul desemnat a prezentat si planul de ajustare al deficitului bugetar, pe care Romania l-a prezentat in Strategia Fiscal Bugetara, si care a fost si aprobat de Comisia Europeana.

"Acesta este planul de ajustare al deficitului bugetar PREZENTAT de Romania in Strategia Fiscal Bugetara aprobata inca din decembrie 2019 si AGREAT de CE:



2020= 3.6% din PIB



2021 = 3.4% din PIB



2022 = 2.8% din PIB", a aratat Citu.







In cazul in care nu ar fi existat o confirmare a planului de catre Comisia Europeana, deficitul bugetar din Romania trebuia redus sub 3% in anul 2021.

"Daca nu aveam aceasta confirmare din partea CE, Romania TREBUIA sa reduca deficitul sub 3% in 2021", sustine premierul desemnat, in postarea sa de pe pagina de Facebook.