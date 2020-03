Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei, sustine ca prin cresterea pensiilor cu 40%, tara noastra va avea un deficit bugetar de peste 6%. In cadrul unei emisiuni televizate, acesta a anuntat ca trebuie sa "ne pregatim de autodistrugere".

Basescu a mentionat faptul ca Romania are toate estimarile de crestere economica cu aproximativ 4% in urmatorii 2-3 ani, iar "acest lucru ajuta la reglarea deficitului, fara sa utilizezi reduceri de alocari pentru salarii, investitii, pensii si ajutoare sociale".

"Noi discutam acum despre o conditie normala despre a reducerea a deficitului bugetar excesiv de la 4,6 la suta. 1,6 la suta sa fie reduse in intr-un interval de trei ani. Ar insemna o reducere de 0,5 la suta pe an, in conditiile in care va fi o crestere economica de 4 la suta. Asta va insemna ca se va resimti cresterea economica in venituri", a mai adaugat acesta.

In cazul in care se va realiza cresterea pensiilor cu 40%, in conditiile in care Romania are deja un deficit bugetar excesiv, va trebui sa "ne pregatim de autodistrugere", potrivit lui Traian Basescu:

"Daca raportam asta la cresterea pensiilor cu 40 la suta, inseamna ca vom avea un deficit de peste 6 la suta. Sunt destule natiuni care in iresponsabilitatea lor se autodistrug. Sa nu va mire ca intr-un an ca acesta sa dubleze alocatiile, sa mareasca pensiile cu 40 la suta. Sunt reprezentantii alesi pe care i-a delegat sa distruga aceasta tara. Daca vine vorba despre cresterile anuntate politic si se afla reflectate in legi, cu contributia larga a celor doua partide mari, ne pregatim de autodistrugere", conform stiripesurse.ro