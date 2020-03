Alina Gorghiu a transmis un mesaj celor de la PSD pe Facebook, in care sustine ca, din cauza indolentei lor, PNL va avea de platit milioane de euro.

"Mesaj catre conducerea PSD: scoateti voi banii din buzunar pentru amenda pe care o vom plati curand? Sau voi doar stiti sa faceti problemele si altii trebuie sa le rezolve?!

Romania deconteaza scump guvernarile PSD-iste! A facut-o si continua sa o faca. Stiu ca nu pica bine niciunui roman, dar asta e realitatea si, pana reparam tot raul facut, va mai dura. Iar costul nu va fi deloc mic", afirma Alina Gorghiu.

Gorghiu sustine ca pentru indolenta PSD-ului cu privire la transpunerea directivei UE pentru prevenirea spalarii banilor, PNL este nevoit sa plateasca milioane de euro.

"Din cauza indolentei de care PSD a dat dovada pe subiectul transpunerii directivei UE privind prevenirea spalarii banilor, al carei termen-limita era 26 iunie 2017, Guvernul PNL va trebui sa pregateasca milioane de euro. In loc sa adopte ce era obligatoriu si la timp, PSD a ales sa adopte mizerii, sa isi bata joc de legislatie, stiind foarte bine ca directivele UE nu sunt facultative", a mai transmis Alina Gorghiu.

PSD a dat dovada de nepasare

"Faptele o dovedesc. Guvernul PSD, nu primul si nici al doilea, ci abia al treilea a inaintat proiectul de act normativ catre Parlament, la un an dupa ce termenul-limita de transpunere a directivei expirase. Exact in iunie 2018. Si, ca si cum nu era de-ajuns, acelasi PSD, mizand pe avantajul ca are majoritate in Parlament, a ignorat cu nesimtire toate argumentele repetate ale Opozitiei. In toti anii cat am fost in Comisia juridica a Senatului, dar chiar si dupa aceea, pot sa va spun ca acest proiect a fost amanat de zeci de ori! Si, desi directiva trebuia transpusa in 2017, a fost votata abia in 2019!", a scris Gorghiu.

Alina Gorghiu considera ca PSD a facut de ras Romania la nivelul Uniunii Europene: "PSD a aratat si de aceasta data ca nu ii pasa absolut deloc de Romania si de romani. PSD a boicotat Romania, ne-a facut de ras la nivelul UE si a demonstrat ca respectul pentru democratie e egal cu 0!".

"Din pacate, cei care vor deconta sunt romanii!!!! Pentru ca din banii contribuabililor va fi platita amenda exorbitanta care va veni", a scris pe pagina sa de Facebook Alina Gorghiu.