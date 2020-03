Ludovic Orban a fost intrebat daca Mihai Chirica va fi candidatul PNL pentru Primaria Iasi, cu toate ca el a castigat primul mandat, candidand din partea PSD.

Liderul PNL sustine ca Mihai chirica nu mai are nicio legatura cu PSD.

"Domnul Chirica de la Iasi nu mai are nicio treaba cu PSD-ul de la emiterea OUG 13, in care a luat pozitie publica impotriva OUG 13 si de atunci a avut o atitudine critica constanta. De altfel a fost si dat afara de vreo 7 sau 7 ori si el este primar independent de o buna bucata de vreme. Domnul Chirica este un primar si este primarul Iasiului, nu al oricarui oras, un primar care beneficiaza de o cota de incredere de peste 60%, un om care a facut performanta in administratia locala si chiar daca nu a reprezentat PNL-ul, a fost, cel putin in ultimele ture de alegeri, la alegerile prezidentiale l-a sustinut pe presedintele Iohannis si a avut in mod constant opozitie impotriva tuturor prostiilor pe care a vrut sa le faca PSD", a declarat Ludovic Orban.

Mihai Chirica nu este candidatul PNL, dar...

"Nu am spus ca este candidatul nostru. Daca organizatia PNL Iasi se poate intelege pe un program de guvernare locala cu Chirica, intr-o forma sau alta, sa-l sprijine ca si candidat al PNL, ca si candidat independent, am spus ca eu nu ma voi opune. Dar asta e o decizie care, pana la urma, o iau cei din Iasi care cunosc foarte bine. Ar fi culmea sa ma opun unui astfel de proiect", a mai precizat Orban, potrivit mediafax.ro.