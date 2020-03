Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, participa astazi, 6 martie, la cea mai ampla campanie de impadurire din Romania.



Klaus Iohannis se deplaseaza vineri in judetul Dambovita, unde va fi dat startul celei mai mari campanii de impadurire care a avut loc in Romania, cel putin in ultimii 10 ani.

Iohannis nu este singura figura marcanta ce ia parte la acest eveniment. Presedintele este insotit si de cativa membri din PNL. Ministrul Mediului, Costel Alexe, Premierul interimar, Ludovic Orban, dar si cel desemnat, Florin Citu, vor fi prezenti la debutul acestei campanii.

Campania ”Romanii planteaza: O padure cat o tara” doreste sa traga un semnal de alarma cu privire la problema padurilor din Romania. Daca, in general, se fura ca in codru din padurile tarii, de data asta se intampla exact invers, fiind mare nevoie de paduri noi pe teritoriu.

Presedintele si membrii PNL vor da startul campaniei de impadurire in Uliesti, judetul Dambovita, la ora 12. Alaturi de acestia vor fi prezenti si alti cativa zeci de voluntari, membri ai autoritatilor locale, dar si reprezentanti del a Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, conform stiripesurse.ro.

Ministrul Mediului spune ca mai bine 2.500 de paduri vor fi plantate de la zero in cadrul acestei campanii. De asemenea, alte 7.000 de paduri tinere vor primi completari cu noi copaci. Vor mai fi impadurite si alte 1.000 de hectare de terenuri degradate.