Dezvaluirile recente facute de Vlad Voiculescu duc la un razboi neasteptat, cel intre Victor Ciutacu si Mihai Sora

Acum cateva zile, Vlad Voiculescu facea lumina in cazul tatalui sau, care a colaborat cu Securitatea si a dat note informative despre strainii cu care intra in contact. Voiculescu a facut aceste dezvaluiri pe fondul zvonurilor care au inceput sa circule in presa ulterior renuntarii sale la cursa pentru Primaria Capitalei.

Mihai Sora s-a aratat in continuare un sustinator al lui Voiculescu, afirmand ca l-ar vota fara vreo ezitare, pentru orice functie ar candida, arata stiripesurse.ro.

Sora si-a aratat sustinerea pentru Voiculescu intr-o postare pe Facebook:

"Romania – aceasta tara a „sfintilor“ aruncatori de pietre.

Citeste si: CTP: PSD este un partid comunistoid, dictatorial, care nu poate functi

Pe Vlad Voiculescu l-as vota fara nici cea mai vaga ezitare oriunde, la orice functie ar candida – de la presedinte de bloc, la presedinte de tara.

Dragi prieteni,

un asemenea om nu se naste prea des: un om intreg, de pus pe rana. V-o spun ca unul care a vazut multe intr-un secol".

Sora, atacat de Ciutacu pentru legaturile cu regimul comunist

Jurnalistul Victor Ciutacu nu a pierdut timpul si a lansat un atac impotriva filozofului, ale carui legaturi cu regimul comunist au facut obiectul de critici.

Citeste si: Prima expozitie permanenta dedicata discotecilor din anii comunismului

"Când ai văzut (cu ochii tăi și ai participat activ la) ce a făcut Ana Pauker, normal că ascunderea unei diplome de absolvent al cursului de turnător la Securitate ți se pare pistol cu apă. Am scris pistol? Să-mi fie rușine!" este mesaju lzeflemitor pe care Ciutacu i l-a adresat, pe Facebook, lui Mihai Sora.

Vlad Voiculescu despre tatal sau

Vlad Voiculescu a reactionat pe Facebook cu privire la statutul tatalui sau, de colaborator al Securitatii. Acesta face lumina in cazul ce face valva in ultimele zile si arata ca, de fapt, nu era nimic secret care sa poata fi tratat ca o dezvaluire.

Voiculescu s-a retras recent din cursa pentru Primaria Capitalei, dupa ce PNL a anuntat public ca il sustine pe Nicusor Dan. Acum, acesta vorbeste despre informatiile aparute recent in spatiul public vizavi de tatal sau. Acesta nu se eschiveaza si face o trimitere catre faptul ca vestea ar fi putut fi pastrata ”pentru mai tarziu”, cel mai probabil pentru a fi lansata in apropierea alegerilor locale, pentru a-l compromite din postura de candidat. Voiculescu arata, insa, ca documentul este din 2014 si ca a fost intotdeauna disponibil pe internet.

Poti citi mai multe despre declaratiile lui Vlad Voiculescu aici.