Liderul USR, Dan Barna, a declarat ca este de acord cu declaratia facuta de Nicusor Dan, potrivit careia actiunile partidelor de dreapta de la alegerile locale din 2016 "seamana cu ale unor tampiti".

"Este o afirmatie scoasa din context, Nicusor Dan spune ca ar dori sa se intoarca si in USR. Declaratia completa este ca in momentul de fata este candidat independent, nu elimina nicio posibilitate, ceea ce e fireste o declaratie de om politic matur. Faptul ca PNL a decis sa sustina candidatul USR este un lucru excelent. Ganditi-va daca s-ar fi intamplat asta in 2016, daca PNL avea atunci intelepciunea aceasta, in loc sa inventeze sondaje si sa roteasca candidati asa in trucuri, l-ar fi sustinut pe Nicusor Dan, astazi probabil am fi avut raportul de patru ani al lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, in loc sa ne uitam cu groaza ce maiinventeaza doamna Firea. Ori din aceasta perspectiva, faptul ca PNL sustine candidatul USR, este un lucru excelent. Sunt foarte sigur ca Nicusor Dan va fi candidatul unic al Opozitiei la Primaria Capitalei, ceea ce mareste foarte mult sansele sa scapam de PSD si de Gabriela Firea la Bucuresti, chiar si in sectoare si putem sa incepem sa transformam Bucurestiul intr-o metropola europeana", a declarat Dan Barna.

Barna a fost pus sa comenteze declaratia lui Nicusor Dan in care a spus ca "acum patru ani parca am fost cu totii tampiti", facand referire la ce s-a intamplat in interiorul dreptei, iar acesta a spus:

"Oricine se uita retrospectiv la acele sondaje scrise din pix si la cum a procedat atunci PNL-ul constata lucrul acesta. Nu stiu cum s-a ajuns la acea decizie stupida de a-l sabota din interior (n.r.- pe Nicusor Dan), desi era un candidat cu sanse foarte mari", a mai spus liderul USR, potrivit stiripesurse.ro.