Actualul membru al USR, Moise Guran, instiga oamenii la proteste impotriva PNL, dupa ce Ministerul Finantelor Publice nu a modificat la timp o prevedere legala, considerata de CCR ca fiind neconstitutionala.

"Sa nu trecem usor peste acest 'accident'. Practic, statul le-a oferit celor prinsi de DNA dar inca necondamnati definitiv o fereastra de timp in care sa-si ascunda banii.

Pentru asemenea 'intamplare' am fi stat altadata in strada si am fi cerut demisia guvernului sau dizolvarea parlamentului, ca e vorba de legiuitor.

Acum nu mai avem nici guvern, nici chef de stat in strada, asa-i? Ar mai ramane doar dizolvarea parlamentului... ", a scris pe Facebook Moise Guran.

Ministerul Finantelor nu a modificat la timp o prevedere considerata de CCR ca fiind neconstitutionala

Curtea Constitutionala a publicat, la data de 21 ianuarie, decizia 581 din 1 octombrie 2019. Conform acesteia, prelungirea automata a sechestrului ANAF, pana la finalul cercetarii penale, este neconstitutionala.

Termenul limita de modificare a acestor prevederi considerate neconstitutionale este de 45 de zile, expirand pe data de 6 martie. In acest interval, nici Parlamentul si nici Guvernul nu au corectat prevederile legislative declarate neconstitutionale, potrivit hotnews.ro.