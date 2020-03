Florin Roman, liderul deputatilor liberali, a declarat ca PNL este deschis sa primeasca parlamentari din Pro Romania si ALDE, motivand ca nu poate aduna o majoritate daca nu face "genul asta de compromis".

PNL isi doreste "stabilitate", mai ales in aceasta perioada in care Romania este afectata de coronavirus: "Stabilitate ar insemna ca saptamana viitoare, cat mai repede, sa avem un vot de investitura asupra Guvernului Citu si categoric, sa avem un Guvern cu puteri depline, care sa poata gestiona asa cum trebuie Romania in aceasta perioada".

Roman a mai spus ca liberalii isi doresc sa poata forma o majoritate in Parlament, la fel ca in cazul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila.

"Am discutat cu toate partidele parlamentare, mai putin cu cei de la PSD, care au anuntat clar ca nu sustin nici un Guvern liberal. Prin urmare, noi speram sa generam o majoritate, asa cum am generat si cu ocazia motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, pentru ca aproape 20% dintre parlamentarii care au intrat in Parlament in 2016 pe lista unui partid intre timp au trecut la alte partide sau sunt independenti sau neafiliati", a spus Florin Roman.

Liberalii se bazeaza pe voturile Pro Romania si ALDE

"Daca e sa ne uitam la diferenta intre declaratii publice si votul efectiv, o sa vedeti de exemplu ca in cazul Pro Romania, mult mai multi membri ai grupului parlamentar au votat si celelalte guverne, desi Victor Ponta anuntase ca nu va fi un vot de exemplu pentru Guvernul Orban II. Daca va uitati la ALDE, e aceeasi situatie, au fost mai multi parlamentari care au votat Guvernul si sigur, incercam sa gasim numarul necesar de 233 de parlamentari (...). Vom avea voturi si de la Pro Romania si de la ALDE", a afirmat Roman.

Citeste si: Incep audierile in Parlament ale ministrilor propusi in Guvernul Citu

Roman a fost intrebat daca PNL este deschis sa primeasca parlamentari de la Pro Romania si ALDE, iar raspunsul sau a fost unul pozitiv, motivand ca aceasta este singura solutie prin care partidul poate forma o majoritate: "Da. Au fost situatii in care am primit astfel de parlamentari, pe cei care au votat alaturi de Guvernul liberal si si-au asumat public acest lucru. Alta solutie nu exista, pentru ca matematica e destul de simpla: nu poti aduna aceasta majoritate, decat daca faci genul asta de compromis".