Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, il acuza pe Florin Citu de incompetenta si inconstienta, pentru faptul ca doua miliarde de euro s-au intors la evazionisti.

Marcel Ciolacu spune ca din cauza neglijentei de serviciu a premierului desemnat Flrin Citu, doua miliarde de euro s-au intors la evazionisti: "Avem de-a face cu o propunere care, din punctul meu de vedere, neserioasa, in persoana domnului Citu. Domnul Citu nu se ridica la nivelul de a fi o propunere serioasa de prim-ministru al Romaniei. Din 25 de ordonante am inteles ca s-a uitat cea cu doua miliarde de euro. S-au intors la evazionisti doua miliarde de euro din cauza unei neglijente de servici a domnului Citu. Daca ar putea sa dea niste explicatii cu aceste lucru... Doua miliarde de euro...".

Ciolacu il acuza voalat pe Citu de deficitul excesiv, tinand sa sublinieze ca acest lucru nu s-a intamplat sub nicio guvernare a PSD.

"Este o lege (pentru pensii - n.red.) in Parlament si a avut in momentul acela o motivare economica. E simplu jocul. Domnul Citu ne explica ca nu are bani. A venit cu un deficit foarte mare, suntem monitorizati... treaba e serioasa. Am invitat FMI-ul sa ne controleze. Lucrurile astea nu s-au intamplat nici sub guvernarea Victor Ponta, nici cele trei guvernari ale PSD. De fiecare data am inchis deficitul sub 3%", a declarat Ciolacu.

"Daca tu nu mai ai venituri, nu ai capacitatea sa-ti creezi venituri, nu colectezi TVA-ul, l-ai restituit fara sa faci controale, daca tu esti inconstient nu trebuie sa platesc eu mai scump traiul meu. Daca esti inconstient du-te acasa!", a mai spus Marcel Ciolacu.

Presedintele interimar al PSD ii sugereaza lui Florin Citu sa "plece acasa", pentru ca este incompetent: "Domne, du-te acasa, esti incompetent, asa se numeste".