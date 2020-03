Audierile ministrilor propusi in Cabinetul Citu continua in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.

Monica Anisie a primit, din partea Comisiilor reunite pentru invatamant din Camera Deputatilor si Senat, un aviz negativ pentru functia de ministru al Educatiei si Cercetarii.

Aceasta a anuntat ca in cadrul audierilor a fost necesara procedura publicarii tezelor de doctorat.

Violeta Alexandru, propusa ca ministru al Muncii in Guvernul Citu, a primit miercuri aviz negativ.

De asemenea, ministrul propus la Sanatate, Victor Costache, a primit aviz negativ, miercuri, din partea membrilor comisiilor parlamentare de specialitate.

In cadrul audierilor, acesta a mentionat ca dozele pentru vaccinul anti-HPV vor fi suplimentate: "In momentul de fata, avand in vedere ca exista un contract cadru, se vor suplimenta dozele pentru a se extinde aceasta buna practica si mai mult la nivel national", potrivit Agerpres.ro.

Aviz favorabil a primit deputatul Ionut Stroe, pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat.

Bogdan Gheorghiu a primit aviz negativ pentru functia de ministru al Culturii din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului.