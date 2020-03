PSD ia in calcul varianta de a merge la negocieri cu presedintele Klaus Iohannis, pentru a face o propunere de premier, in cazul in care Guvernul Citu nu va fi investit.

Liderii PSD au anuntat ca vor fi prezenti la votul de investire al Guvernului Citu, pentru a asigura cvorumul, dar se vor abtine de la vot. In PSD au existat nemultumiri pentru ca, la ultima negociere de la Cotroceni, ei nu au venit cu nicio propunere de premier. In cazul in care Guvernul Citu va pica, social-democratii iau in considerare varianta de a merge cu o propunere de premier tehnocrat si un guvern cu ministri apolitici. Decizia finala va fi luata la o sedinta oficiala a CExN, informeaza antena3.ro. Citeste si: Ponta nu mai vrea cu PSD: ”Sunt aceleasi conserve in conducerea...

