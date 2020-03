In cele mai recente declaratii, Victor Ponta se arata dezamagit de PSD si scoate din calcul eventuale aliante cu partidul.

Victor Ponta a dat de inteles in timpul unei declaratii ca nu vrea sa mai aiba de-a face cu PSD, cu toate ca acesta a mai cochetat in trecut cu apropierea fata de social-democrati.

”E clar ca sunt aceleasi conserve in conducerea PSD, nu a scapat nici Dragnea de ei, nu a scapat nici Ciolacu, deci in aceste conditii nu se pune problema unei aliante. Noi suntem Pro Romania si mergem singuri pe drumul nostru”, a declarat Ponta, citat de stiripesurse.ro.

Acesta spune ca au ramas in partid aceleasi persoane ca pe vremea fostului lider, Liviu Dragnea, iar acesta nu poate fi un drum pe care sa il urmareasca Pro Romania.

Ce spunea Ponta despre PSD pe vremea lui Dragnea...

In 2018, Victor Ponta declara ca "nu ma intorc la PSD, doar daca PSD face o schimbare adevarata, nu doar Dragnea. Acum PSD a ajuns mai rau decat PRM. Are un discurs xenofob, populist, antieuropean, foloseste teme de un populism sinistru, deci daca PSD redevine un partid de centru stanga, dar in sens european, in sensul reformelor, in sensul bunei guvernari, Pro Romania e gata sa faca aliante, sa sprijinim la nivel local, de exemplu, la nivel judetean, in Parlament. Le-am spus asta primarilor, daca vor dori sa candideze la PSD sau vor de la Pro Romania, important e insa ca oamenii sa stie mai jos ca exista aceasta alternativa pentru ca foarte multi le-au spus primarilor < >."

...si ce spunea in urma cu aproape doua luni

"O alianta pe care putem sa o consideram o exceptie in anumite situatii. Nu o sa luam o decizie privind exceptiile, am luat deciziile privind regula. Referitoare la exceptiile punctuale, inainte de 8 februarie, pe 8 februarie avem conventia noastra anuala, ne lansam manifestul si practic si niste decizii de politica, strict de modul de actiuni. Regula absoluta va fi ca avem candidatii nostri, in anumite cazuri putem face o alianta de stanga pentru sustinerea unui candidat", declara la momentul respectiv Victor Ponta intr-o conferinta de presa