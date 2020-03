Raluca Turcan, vicepremierul interimar, a afirmat ca PSD "a mai stabilit o premiera" in ceea ce priveste ziua votului de investire a Guvernului Citu, pe care au omis sa o stabileasca, desi au votat programul de audiere al ministrilor.

"PSD a mai stabilit o premiera: a votat programul audierilor ministrilor in comisiile parlamentare, dar a omis sa fixeze si ziua votului pentru investirea Guvernului. Boicot de dragul scandalului. Oare ce asteapta? Daca PSD crede ca romanii nu vad cine a provocat criza prin votarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului PNL, cine a chiulit data trecuta de la votul Cabinetului Orban 2 si cine incearca sa blocheze din nou o procedura constitutionala – greseste!!

Ministrii PNL se vor comporta exemplar in comisiile de specialitate si vor prezenta masurile benefice pentru romani.

Ce stim cu siguranta este ca PSD nu a fost in stare sa guverneze in ultimii trei ani, vrea sa-si pastreze un Parlament captiv nascut din pixul lui Dragnea, doar pentru a resuscita OUG 114 si a bloca orice demers sanatos in folosul romanilor.

PNL va continua negocierile cu toate partidele parlamentare pentru a stabili o majoritate. Parlamentul trebuie sa decida cat mai curand asupra cabinetului propus de Florin Citu. Nu este normal ca PSD sa boicoteze o procedura prin chiul in masa.

Si inca ceva pentru pesedisti: de ce le este frica, nu vor scapa! Mai devreme sau mai tarziu vor da socoteala in fata romanilor!", a scris pe Facebook Raluca Turcan.