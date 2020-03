Marcel Ciolacu a declarat ca in PSD nu exista tensiuni care sa fi dus la amanarea Congresului, avand in vedere ca este singurul candidat pentru functia de presedinte al partidului.

"Nu ma intereseaza ce spun liberalii. Nu sunt tensiuni. Cum sa fie tensiuni cand eram singurul candidat? Eu eram unicul candidat si eu veneam cu o echipa. Unde sunt tensiunile? Este echipa facuta de cel care candideaza la presedinte. Echipa tot eu o fac. Domnul Orban are o mare problema, sa rezolve problemele de criza politica in care suntem", a declarat Marcel Ciolacu, potrivit adevarul.ro.

Ciolacu a fost intrebat si daca ia in calcul sa faca congresul online, in cazul in care criza coronavirusului se prelungeste, iar acesta a raspuns: "Daca criza coronavirusului continua, e posibil".