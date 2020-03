Calin Popescu Tariceanu a raspuns declaratiei liderul PNL in care a afirmat ca ALDE vrea ca alegerile locale sa nu mai fie niciodata, din moment ce partidul e in disolutie.



Liderul ALDE ii acuza pe cei din PNL ca nu sunt preocupati deloc de guvernare si nu fac eforturi pentru combaterea panicii provocate de noul coronavirus.

"Am vazut ca a produs multa valva afirmatia mea de ieri legata de posibila amanare a alegerilor locale. Ceea ce am spus este in stransa legatura cu obsesia PNL si a lui Klaus Iohannis pentru organizarea de alegeri anticipate, pentru ca sceneta cu Guvernul Citu nu pacaleste pe nimeni: PNL nu isi va vota propriul guvern. Nu l-au votat pe Orban, il voteaza pe Citu? Sa fim seriosi.

Dar sa revenim la alegerile locale. In conditiile in care toate statele lumii fac eforturi pentru a limita raspandirea coronavirusului si masurile principale sunt cele de carantina, inconstientii veseli de la PNL si Cotroceni pare ca fac totul ca virusul sa se raspandeasca peste tot.

Zeci de state de pe toate continentele interzic manifestarile publice, se anuleaza meciuri de fotbal sau se joaca fara spectatori, iar marii artisti isi anuleaza concertele, totul ca parte a efortului de a nu aduna prea multi oameni impreuna si a facilita raspandirea virusului. Japonia si Comitetul International Olimpic iau in calcul amanarea Jocurilor Olimpice care ar trebui sa inceapa pe 24 iulie si zeci de curse aeriene sunt anulate in fiecare zi.

In aceste conditii cei care ar trebui sa guverneze tara vor sa puna de niste alegeri anticipate pentru Parlament care, in mod normal, ar trebui sa se desfasoare in toamna, in speranta ca vor castiga niste locuri suplimentare in viitorul Legislativ si ca se vor mentine la putere, fara sa le pese de eventuale consecinte. Pentru ca, mergand pe logica lor, scopul lor scuza mijloacele pe care le folosesc", a scris Tariceanu pe Facebook.

De asemenea, Tariceanu a mentionat faptul ca cei din PNL "habar nu au" sa reactioneze in astfel de situatii si nici nu pot spune populatiei cum vor evolua lucrurile in urmatoarele luni in ceea ce priveste infectarea cu noul coronavirus.

"Pentru cei care nu au imaginea organizarii unor alegeri iata un scurt rezumat. Sunt peste 18000 sectii de votare, fiecare cu cel putin 7-8 membri in sectie si vreo 3-4 observatori. Asta inseamna rapid vreo 180-200000 de persoane care vor manipula cele 18 milioane de buletine de vot si vreo 150000 de stampile care vor trece de la o persoana la alta. Apoi, in fiecare sectie de vot vor ajunge in jur de 1000 de persoane. Ulterior, se vor numara buletinele si se vor transporta la centru etc. Poate cineva sa-si imagineze care ar fi efectul in lant a doar 100 de persoane infectate care transmit boala la alte cateva sute, care la randul lor se duc acasa si transmit la alte cateva mii si tot asa…? Romania ar deveni peste noapte o tara prizoniera a virusului si abia atunci am incepe sa avem probleme.

In Romania sunt astazi peste 8000 de oameni aflati sub supraveghere sau in carantina. Din fericire avem putin infectati.

Oare stiu expertii PNL si cei ai dlui Iohannis ce se va intampla cu virusul in 2-3 luni? As zice ca habar nu au pentru ca nimeni nu stie cum va evolua. Asa cum nu au avut habar cum sa reactioneze pentru prevenirea si limitarea extinderii virusului. Si daca nu stim ce se va intampla de ce fortam aceste alegeri?

Asta este explicatia pentru afirmatia mea. Alesii nostri locali isi vor termina mandatele la mijlocul lunii Iunie. In loc sa ne aruncam cu capul in zid pentru a organiza alegeri anticipate mai bine sa vedem daca avem solutii constitutionale care sa prelungeasca mandatul alesilor locali pentru a putea organiza alegerile in conditii de siguranta.

PS. Nu vreau sa insist pe faptul ca peste 90% din sectiile de votare din Romania se organizeaza in incinta scolilor si a doua zi dupa alegeri copiii si nepotii nostri merg in salile prin care au trecut mii de oameni. Va simtiti in siguranta pentru copiii nostri? Eu nu!", a mai adaugat acesta pe Facebook.