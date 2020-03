Ludovic Orban, liderul PNL, considera ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si-ar dori sa nu mai existe niciodata alegeri, in contextul in care acesta a propus amanarea alegerilor locale din cauza coronavirusului.

Ludovic Orban a fost intrebat ce parere are despre propunerea lui Tariceanu de amanare a alegerilor locale din cauza coronavirusului.

"Inseamna ca din punctul de vedere al domnului respectiv ar trebui sa nu se mai organizeze niciun spectacol, sa nu se mai faca scoala, sa nu se mai organizeze meciuri, sa nu se mai duca lumea la cumparaturi. Sigur ca, la cum arata astazi ce a mai ramas din formatiunea sa, si-ar dori sa nu mai fie alegeri niciodata si dansul sa ramana senator pe tot restul vietii. Lucrul asta nu se poate, in democratie se organizeaza alegeri. Noi suntem adeptii ca oamenii in democratie sa decida reprezentantii lor, in administratia locala, in Parlament", a declarat Ludovic Orban, porivit adevarul.ro.