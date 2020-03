Bogdan Licu a declarat, luni, in timpul interviului la CSM, ca procurorii ''au fost lasati in pielea goala'' in urma deciziei Curtii Constitutionale prin care SRI nu mai avea dreptul sa mai faca interceptari in dosarele penale, sustinand ca este adeptul infiintarii unui singur serviciu de supraveghere in cadrul Ministerului Public, prin comasarea celor existente la Parchetul General, DNA si DIICOT.

Propus de ministrul Justitiei pentru functia de prim-adjunct al procurorului general, Bogdan Licu a pledat pentru constituirea unui singur serviciu tehnic de supraveghere in cadrul Ministerului Public, care sa faca interceptari in dosarele penale.

"O alta propunere este infiintarea la nivelul Ministerului Public a unui singur serviciu tehnic, care sa deserveasca si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dar si DNA si DIICOT. In prezent, functioneaza trei astfel de servicii tehnice. Ulterior deciziei Curtii Constitutionale din 2016, Parchetul nu a mai putut apela la structurile specializate ale SRI. Acest lucru a condus la dificultati majore in aplicarea mandatelor de supraveghere tehnica, in special pe componenta de filaj, de interceptare ambientala sau patrundere in spatii si locatii in care se pregatesc fapte penale", a spus Licu.

Bogdan Licu a precizat ca, in prezent, procurorii apeleaza la serviciul tehnic de interceptari din cadrul Ministerului de Interne, respectiv Directia de Operatiuni Speciale (DOS), insa a apreciat ca acest lucru poate crea o vulnerabilitate, deoarece acest serviciu se afla in subordinea politicului.

"In acest moment, in majoritate, procurorii apeleaza la serviciul tehnic din cadrul Ministerului de Interne - DOS. Acolo sunt niste oameni de toata isprava, sunt oameni care doresc sa faca treaba, conducerea Politiei a facut eforturi foarte mari, disperate, ca sa asigure un numar suficient de oameni si o baza materiala si tehnica care sa ne permita efectuarea activitatilor la un nivel cat mai mare, dar, din pacate, acest lucru cere foarte mult timp si un foarte mare efort. Din pacate, viata m-a invatat si mi-a aratat ca acolo unde credeam ca problemele sunt rezolvate si ca sunt progrese ireversibile, anii care au trecut ne-au dovedit ca lucrurile nu stau asa si un serviciu tehnic, la care sa apeleze parchetul, in subordinea politicului, la un moment dat, poate reprezenta o vulnerabilitate. De aceea, eu sunt adeptul infiintarii unui singur serviciu tehnic in Ministerul Public, cu dotarea corespunzatoare, cu un sediu corespunzator si cu un personal calificat. Sigur ca acest serviciu poate fi compartimentat, unul la DNA, unul la DIICOT si un compartiment pentru parchetele obisnuite. Si acest servciu sa fie implicat, sub coordonarea procurorului general, in cele importante si complexe cauze pe care Ministerul Public le are in lucru. Colegii mei au identificat si posibile fonduri nerambursabile pentru operationalizarea unui asemenea serviciu", a subliniat Bogdan Licu.

Citeste si: Mai putin de 5% din consumatorii de gaze pot negocia contractele

El a fost intrebat de un membru al CSM de ce la serviciul tehnic de supraveghere de la Parchetul General au fost puse in executare doar 97 de mandate de interceptare.

Licu a raspuns ca "nu poti sa faci filaj cu doi oameni", iar decizia Curtii Constitutionale din 2016, prin care SRI "a fost scos din campul tactic", i-a lasat pe procurori "in pielea goala" in legatura cu efectuarea interceptarilor.

"Nu pot sa dau informatii clasificate, fiind o sedinta publica. Nu exista nicio justificare, nici economica, nici practica, ca in Ministerul Public sa functioneze trei servicii tehnice. Ne-au incarcat cu un serviciu, personal m-am opus la infiintarea acestui serviciu, generator de costuri si cu efect benefic foarte redus in activitatea de urmarire penala. Nu pot sa va spun public ce probleme au cei de la DOS in acest moment (...). Unificarea intr-un serviciu unic ar aduce beneficii si sub aspect economic, dar si al eficientei, pentru ceea ce are nevoie un procuror in cauze complexe, in cauze deosebite de mare coruptie, de crima organizata. Nu poti sa faci filaj cu doi oameni. Trebuie sa punem ceva in loc. Nu am sa comentez decizii judecatoresti, decizii ale Curtii Constitutionale, dar brusc, am fost lasati in pielea goala prin celebra sintagma 'scoaterea SRI din campul tactic'", a afirmat Bogdan Licu, potrivit Agerpres.