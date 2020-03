Premierul interimar Ludovic Orban, presedinte al PNL, a declarat ca liberalii solicita in Birourile Permanente ale Parlamentului un calendar cat mai rapid pentru audierea ministrilor propusi in Guvernul Florin Citu, mentionand ca votul in plen ar putea fi stabilit peste o saptamana.

"Noi am depus vineri, in conformitate cu prevederile constitutionale, premierul desemnat Florin Citu a depus lista ministrilor, programul de guvernare. Vom solicita in Birourile Permanente reunite un calendar cat mai rapid, care sa se finalizeze intr-un timp cat mai scurt. Dupa parerea mea, pot fi audieri marti si miercuri, joi sau cel tarziu lunea viitoare, sa se poata stabili votul in plen", a mentionat acesta.

Ludovic Orban a mai spus si ca este convins ca social-democratii nu vor putea boicota sedinta de plen la nesfarsit, potrivit hotnews.ro

"Nu o sa poata sa boicoteze la nesfarsit (...) Sigur ca avem si noi la dispozitie posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala in cazul in care ei refuza sa-si indeplineasca atributiile care sunt stabilite in regulamentul Camerei. Dar va intreb, sa invocam un conflict juridic de natura constitutionala catre aceasta Curte Constitutionala?!", a mai adaugat acesta.