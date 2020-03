Reprezentantul al asociatiei "Impreuna pentru A8" si candidat la Primaria Iasi din partea Asociatiei "Impreuna pentru Moldova", Catalin Urtoi a anuntat ca renunta la functia de consilier onorific al Ministerului Transporturilor.





Sugestia retragerii a venit din partea ministrului Lucian Bode, considerand ca, dupa intrarea in politica, Catalin Urtoi nu mai reprezinta societatea civila.

"Saptamana trecuta, ministrul Bode m-a invitat in birou si mi-a spus ca nu are ce sa-mi reproseze la modul general, dar ca singura problema este ca nu as mai reprezenta societatea civila, ci as fi om politic. I-am spus cum stau lucrurile, iar el mi-a sugerat sa ma retrag. I-am transmis ca voi lua o decizie cat de curand. Voi lupta in continuare pentru autostrada Iasi-Targu Mures, dar renunt la functia de consilie", a declarat Catalin Urtoi, potrivit adevarul.ro.