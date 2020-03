Florin Citu, premierul desemnat, a anuntat ca nu va mai exista curierat intre institutii, iar imprumuturile in lei sunt mai ieftine, cele in euro avand dobanzi negative.

"V-am promis si ne tinem de cuvant.

Astazi inca o veste buna pentru TOTI romanii.

Fara curierat intre institutii!

Adeverinta de venit va fi transmisa in format electronic institutiilor din subordinea Ministerului Muncii. Romanii nu trebuie sa faca servicii de curierat intre institutiile statului.

Sistemul informatic este dezvoltat si administrat de Ministerul Finantelor Publice si pregatit sa trimita adeverinta de venit in format electronic.

In acealsi timp, ne imprumutam mai IEFTIN in lei in fiecare zi si la dobanzi NEGATIVE in euro.

ECONOMISIM bani si CRESTEM puterea de cumparare a generatiilor viitoare", a scris Florin Citu pe Facebook.