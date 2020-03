Gabriel Toncean si-a lansat candidatura la Primaria Reghin, din partea PNL.

Gabriel Toncean, presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, si-a lansat, sambata seara, candidatura la Primaria Reghin, din partea Partidului National Liberal, potrivit hotnews.ro

"In primul rand, vreau sa candidez ca sa-mi urmez colegii. Ei sunt un exemplu pentru mine si, cu toate ca am spus ca probabil, in viata nu voi face niciodata politica, ei sunt cei care m-au convins sa fac politica. Politica noastra este o altfel de politica, o politica a organizarii (...) Orice lupta este grea; fiind sportiv, imi asum orice competitie si, ca de obicei, imi doresc sa ies pe locul I. (...) Nu s-a pus problema de a accepta usor sau de a accepta greu, s-a pus problema de a respecta niste principii care trebuie respectate de o organizatie bine condusa", a mentionat acesta.