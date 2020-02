Dan Barna, liderul USR, il critica pe Florin Citu, premierul desemnat, pentru faptul ca nu a avut mai intai o discutie cu partidele inainte sa fi format coalitia care sa numeasca ministri si sa dea programul de guvernare.

"Ne-am fi asteptat ca premierul desemnat sa discute mai intai cu partidele si abia ulterior, in functie de rezultatul consultarilor, sa formeze o coalitie care sa dea ministrii si un program de guvernare.

Nu a facut-o.

Daca aceste discutii ar fi existat, i-am fi spus domnului Citu ca avem oameni competenti in locul ministrilor care au performat sub asteptari si se regasesc in continuare pe aceasta lista. I-am mai fi zis ca nu trebuie sa se mai repete niciodata situatii in care guvernul adopta noaptea zeci de ordonante de urgenta a caror urgenta nu poate fi justificata. I-am fi spus ca alegerile in 2 tururi trebuie sa fie primul punct al programului de guvernare.

Consultarile care vor avea loc saptamana viitoare, DUPA depunerea listei ministrilor si a programului de guvernare, nu sunt decat un exercitiu formal. Decizia unui guvern monocolor a fost luata deja de PNL.

Vom merge la discutii pentru a-i aminti premierului ca PNL are inca restante de indeplinit - masuri in favoarea romanilor - din Acordul politic semnat cu USR la instalarea cabinetului Orban.

USR a dat intotdeauna dovada de buna credinta si va continua sa o faca. Asta nu inseamna ca uitam vreo secunda ca datoria noastra e catre oamenii care ne-au trimis in Parlament.

Si oamenii cer reforme, coerenta si buna guvernare", a scris pe Facebook Dan Barna.