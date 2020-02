Vlad Voiculescu (PLUS) a afirmat vineri ca, atat timp cat exista o "alternativa credibila" pentru Primaria Capitalei, nu va sta "in calea ei", dar a mentionat ca asteapta sa vada "care este substanta intelegerii" dintre PNL si Nicusor Dan.

"Atat timp cat avem un candidat care este onest, care strange sustinerea partidelor de opozitie - sau cel putin a unei majoritati covarsitoare a partidelor de opozitie - si atat timp cat avem siguranta ca acest candidat va castiga alegerile impotriva PSD si a Gabrielei Firea, in conditiile astea eu nu voi merge mai departe cu candidatura. De asemenea, trebuie sa spunem ca, in conditiile in care nu vorbim la Bucuresti de un singur om, ci vorbim de o echipa - vorbim de o echipa in Consiliul General, vorbim de o echipa la sectoare, de echipe in consiliile locale - eu nu dau un cec in alb PNL. Astept sa vad care sunt negocierile. O parte dintre ele au fost facute transparent. Cele din PLUS, din USR PLUS, din Alianta, au fost facute transparent. Cred ca este pacat, nu pentru mine, dar pentru noi toti, cred ca este pacat ca nu am avut un proces la care sa contribuie zeci de mii de bucuresteni in a-si alege in mod transparent candidatul", a aratat el.

Voiculescu a apreciat ca in ultimele zile Nicusor Dan a "facut uz de politica veche", "o intelegere pe la spate" incheiata in timp ce se afla intr-o competitie pentru desemnarea unui candidat unic al Aliantei.

"Cred ca este pacat ca avem un candidat - e adevarat, sustinut de mai multe partide de opozitie - dar un candidat care a fost ales pe din dos, un candidat care a fost ales in spatele usilor inchise, mai degraba dupa interesele unui sef de partid sau ale altuia, mai degraba decat in interesul bucurestenilor, mai degraba decat implicand oamenii. Eu cred - am spus-o intotdeauna, de asta am propus alegeri primare pentru alegerea candidatului Aliantei - cred ca oamenii trebuie sa fie consultati, sa aiba un cuvant de spus atunci cand isi aleg liderii", a afirmat el.

Vlad Voiculescu a mai precizat ca va candida pe lista pentru Consiliul General, pentru a-si promova proiectele. In acest sens, Voiculescu a declarat ca ar fi interesat de un post de viceprimar, dar a subliniat ca o functie nu reprezinta prioritatea sa. Pe de alta parte, el a mentionat ca doreste sa vada care a fost "substanta" intelegerii dintre PNL si Nicusor Dan.

"Astept sa vad care este substanta acestei intelegeri. Inteleg ca exista o intelegere intre Nicusor Dan si PNL. Astept sa vad in ce consta aceasta, astept sa vad ce a fost promis si astept sa vad asta in zilele urmatoare, atunci cand o sa vedem cum vor arata echipele pentru Municipiul Bucuresti, pentru Consiliul General, pentru sectoare. Astept sa vad lucrurile astea si apoi o sa vedem cu totii in ce consta intelegerea cu PNL", a spus Voiculescu, potrivit site-ului Agerpres.