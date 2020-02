Lectura sub un minut

Partidul Social Democrat considera ca sigurul proiect de tara al PNL sunt alegerile anticipate, iar lista ministrilor "incropita" de Florin Citu "denota dispretul total fata de adevaratele probleme de astazi ale Romaniei".

"ANTICIPATE, singurul proiect de tara al PNL!

Lista ministrilor incropita de Florin Citu, fara un minim dialog cu fortele parlamentare pentru a creiona o majoritate, arata clar acest lucru.

Sa vii in Parlament cu o lista plina de incompetenti, respinsi deja de doua ori de Parlament, in conditiile in care tu ai fost respins de trei ori, denota dispretul total fata de adevaratele probleme de astazi ale Romaniei", a transmis PSD pe pagina oficiala de Facebook.