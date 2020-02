Dacian Ciolos, liderul PLUS, considera ca sustinerea din partea PNL pentru Nicusor Dan are un "scop bun", dar va crede in deschiderea PNL atunci cand acestia vor renunta "sa racoleze pesedisti, aldisti si alti politicieni compromisi".

"Politica este despre oameni, nu despre partide. Este despre ceea ce putem face pentru cei care ne voteaza si ne dau responsabilitatea de a munci in interesul lor.

Alegerile pentru Primaria Bucuresti sunt despre bucuresteni, despre dreptul lor de a trai intr-o capitala europeana, moderna, curata, cu o administratie care lucreaza pentru ei.

Mi-ar fi placut ca Nicusor Dan sa fi discutat cu Vlad Voiculescu si despre sustinerea pe care o negocia cu Ludovic Orban, asa cum au discutat despre multe alte probleme, transparent, constructiv. Ar fi fost bine ca anuntul despre candidatul comun sa fi fost unul facut impreuna de Alianta USR PLUS, PNL, PMP si miscarile civice care s-ar fi alaturat acestui proiect. Am vazut insa suficiente in politica romaneasca ca sa inteleg tentatia unei 'lovituri' de imagine si calculele politice din spatele ei. O 'lovitura' de care, din punctul meu de vedere, avea nevoie numai Ludovic Orban.

Vrem sa promovam oameni noi si curati in politica, dar daca-i impingem in fata folosind metehne vechi, care au dus politica la gradul actual de decredibilizare in societate, ne mai compromitem pentru cateva decenii. Scopul nu scuza mijloacele, mai ales atunci cand oamenii vor o constructie bazata pe sinceritate. Degeaba aducem oameni noi in politica daca-i impingem sa inghita naravuri ale vechii politici, care au adus Romania acolo unde e acum.

Citeste si: Tutuianu (pro Romania): Iohannis si PNL joaca inca o data cartea...

Dincolo de asta, insa, raman neclintit in convingerea ca fortele reformatoare trebuie sa aiba un candidat unic la Primaria Capitalei, un candidat care sa puna capat mandatului dezastruos al Gabrielei Firea.

E important semnalul dat de Ludovic Orban in aceasta directie. Scopul e bun, mijloacele ar putea sa fie mult imbunatatite. Ca sa redam increderea bucurestenilor in puterea votului lor, este esential sa construim aceasta incredere intre noi.

Voi crede in deschiderea recenta a PNL daca va renunta sa racoleze pesedisti, aldisti si alti politicieni compromisi prin faptele lor, inamici ai democratiei, din cauza carora am iesit in strada in ultimii ani. Toata Romania are nevoie de un nou inceput, de liste curate cu oameni care nu sunt compromisi.

Doar daca se merge in aceasta directie, PLUS va fi un partener constructiv si deschis.

Citeste si: Ciolacu, despre sustinerea lui Nicusor Dan: Firea l-a mai invins pe...

Dincolo de numele unui candidat sau altul, este esential sa demonstram oamenilor ca acel candidat vine cu un plan coerent, cu o echipa, cu proiecte, cu solutii, astfel incat sa reuseasca sa transforme Bucurestiul intr-un oras in care sa-ti fie drag sa traiesti. Vlad Voiculescu a pus transparent pe masa un asemenea plan si o echipa competenta care sa-l poata implementa. Orice intelegere trebuie sa pastreze acest proiect si oamenii care i s-au alaturat", a scris pe Facebook Dacian Ciolos.