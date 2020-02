Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a apreciat vineri ca PNL doreste cu orice pret alegeri anticipate, in conditiile in care premierul desemnat Florin Citu nu a modificat lista ministrilor si programul de guvernare.

"Prima concluzie este ca domnul Citu a fost desemnat la functia de prim-ministru probabil in ideea de a nu se face un guvern, de a se parcurge prima etapa a procedurii de dizolvare a Parlamentului. Este evident ca si domnul Iohannis si PNL joaca inca o data cartea alegerilor anticipate. In al doilea rand, este de observat ca desi au spus ca vor avea negocieri pentru sustinerea unui Guvern cu toate partidele politice parlamentare, cu exceptia PSD, asemenea negocieri nu au avut loc, iar Guvernul este in continuare monocolor, reprezentat de un partid care are 20 la suta din numarul de parlamentari. Faptul ca nu s-au modificat lista membrilor Guvernului si programul de guvernare ne arata ca PNL doreste cu orice pret alegeri anticipate", a declarat Adrian Tutuianu.

El a anuntat ca parlamentarii Pro Romania vor vota impotriva investirii Guvernului PNL.

"Noi am spus ca suntem partid de opozitie, vom vota impotriva investirii unui Guvern al PNL care nu are nici legitimitate suficienta, nici oamenii necesari pentru a traversa o perioada dificila, care se anunta dificila din punct de vedere economic si bugetar, si niciun program de guvernare articulat care sa duca la dezvoltarea acestei tari. Nu am votat Guvernul Orban, nu votam nici Guvernul Citu si vom avea in continuare conduita de partid de opozitie. (...) Si as vrea sa vad daca in spatiul public in perioada urmatoare va exista cel putin o declaratie a PNL ca sustine acest Guvern", a adaugat Tutuianu, porivit Agerpres.