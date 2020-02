Ludovic Orban, premierul interimar, a fost intrebat daca Guvernul Citu va fi mai bun decat Guvernul Orban, iar acesta a afirmat ca lista Executivului este aproape identica.

"Guvernul condus de premierul desemnat este aproape guvernul pe care l-am condus eu", a spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban a fost intrebat ce il recomanda pe Florin Citu pentru functia de premier, iar acesta a raspuns: "L-am sustinut in desemnare si este ministru de Finante. Intr-un guvern, premirul depinde in cea mai mare masura de ministrul Finantelor. A demonstrat in cariera anterioara, cat si in ceea ce a facut in trei luni si jumatate, ca a fost un ministru de Finante foarte bun, cunoaste problematica guvernarii in general si are toate calitatile pentru a fi propus pentru aceasta functie".

"Tocmai unul dintre motivele desemnarii lui Citu a fost sa dam un semnal puternic de stabilitate si de incredere catre piete", a mai declarat Ludovic Orban, potrivit digi24.ro.