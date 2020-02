Politica • 28 Februarie 2020 • 11:53 11:53 Lectura de un minut

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera ca lista Guvernului Citu a fost facuta "cu gandul de a fi respinsa", in contextul in care, in afara ministrului de Finante, restul ministrilor sunt aceeasi din Guvernul Orban.

"Am vazut aceasta lista si am o singura concluzie: ei in continuare doresc un guvern monocolor PNL, nu se gandesc la un guvern de coalitie de niciun fel si banuiesc ca doresc in continuare sa fie respinsa aceasta lista, acest Cabinet, fiindca nici macar nu au negociat, nu au sunat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine o astfel de lista. Deci concluzia mea este ca aceasta lista este facuta cu gandul de a fi respinsa. Nu stiu daca se va intampla, daca va primi votul de investitura, dar alta concluzie nu pot sa formulez. S-ar putea sa si treaca, depinde de PSD, s-ar putea sa primeasca votul de investitura, si atunci ei vor guverna pana la alegerile la termen, dar intentia lor sigur este sa fie respinsa lista", a declarat Kelemen Hunor. Florin Citu a anuntat ca vineri vor fi depuse la Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare. "Vom depune astazi in Parlament lista Cabinetului si programul de guvernare", a spus Citu, potrivit hotnews.ro. Citeste si: Ponta, depre Guvernul Citu: Voturile le au. Sa se apuce de treaba

