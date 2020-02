Deputatul PSD Valeriu Steriu a afirmat ca social-democratii nu se tem de candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, cu sustinerea PNL.

In cadrul unui interviu care a avut loc vineri, deputatul PSD a precizat ca Firea este pregatita sa castige in fata oricarui candidat la Primaria Capitalei, potrivit antena3.ro

"Nu ne temem, efectiv, problema este mai degraba in partea actualei Opozitii, de a-si identifica dupa multe luni un candidat care cat de cat sa nu-i faca de ras. Am vazut ca de aproape trei luni au facut masuratori, in toate formele, cei de la PNL si in final au gasit candidatul USR-ului pentru aceasta pozitie, provocand daune serioase in negocierile pe care USR-ul le avea cu PLUS-ul", a mentionat Valeriu Steriu.