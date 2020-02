Victor Ponta, liderul Pro Romania, sustine ca singura varianta prin care Guvernul Citu nu va trece de votul de investire este "aceea in care PNL nu isi voteaza propriul Guvern".

"Eu cred ca in conditiile actuale, in care avem un caz confirmat (n.r de coronavirus), cred ca vom avea mai multe cazuri confirmate, si in situatia actuala politica, eu cred ca avem nevoie de un Guvern. Voturile le au. Asta inseamna ca se voteaza. Noi nu o sa votam pentru ca nu am fost de acord, probabil ca nici PSD-ul nu o sa-i voteze, dar ei au voturile. Sa se apuce de treaba. (...) Singura varianta in care Guvernul Citu nu va trece este aceea in care PNL nu isi voteaza propriul Guvern", a declarat Victor Ponta la Romania TV.

"La domnul Citu am identificat un defect foarte grav pentru un ministru de Finante. Portretul ideal pentru mine pentru un ministru de Finante era Florin Georgescu caruia, daca ii spuneam eu ca premier: domnule, sa dai bani, el spunea nu am. Pentru ce va trebuie banii? Domnul Citu, in aceste trei luni, si-a pliat pozitia de ministru de Finante pe pozitia politica", a mai spus Ponta, potrivit dcnews.ro.