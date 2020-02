Violeta Alexandru a declarat ca Biroul Politic al PNL Bucuresti a luat decizia, joi seara, de a sustine candidatura lui Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei. Aceasta a mentionat ca Nicusor Dan este o varianta castigatoare.

"Decizia luata in unanimitate a fost aceea de a sustine candidatura domnului Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei. In temeiul acestei decizii luata in unanimitate, maine, in cadrul Biroului Executiv al PNL, voi propune conducerii partidului sa aprobe aceasta propunere privind sustinerea la varful partidului pentru candidatura domnului Nicusor Dan din partea PNL pentru Primaria Capitalei.

Aceasta candidatura ofera garantia ca vom avea rezultatul dorit la Primaria Municipiului Bucuresti si anume infrangerea Gabrielei Firea, respectiv coagularea unei echipe profesioniste la nivelul Primariei Capitalei care sa scoata Bucurestiul din falimentul in care se afla si care sa aduca dezvoltarea si gradul de civilizatie la care bucurestenii au tot dreptul sa aspire.

Certitudinea pe care o avem este ca Nicusor Dan este solutia castigatoare", a declarat Violeta Alexandru, potrivit antena3.ro