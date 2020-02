Ludovic Orban, lierul PNL, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca a decis sa il propuna pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei, sustinut de PNL.

"PNL a facut o ampla cercetare sociologica in Bucuresti si sectoare. In urma acestei cercetari a rezultat clar ca toti candidatii PNL au sansa de a castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, dar nu avem aceasta garantie ca pot castiga batalia cu PSD", a declarat Ludovic Orban.

"Va anunt ca in urma discutiilor cu Nicusor Dan, care au vizat problematica Bucurestiului, am luat decizia de a il propune pe Nicusor Dan candidat la primaria Capitalei sustinut de PNL", a anuntat Orban.

"In zilele urmatoare voi sustine aceasta propunere in fata conducerii PNL Bucuresti, in BEX si BPN al PNL", a mai spus liderul PNL.

Ludovic Orban considera ca Nicusor Dan este cel mai potrivit candidat pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale PNL.

"Sunt convins ca Nicusor Dan e cel mai potrivit candidat pentru atingerea celor doua obiective fundamentale ale PNL: eliberarea Bucurestiului de sub domnia despotica a PSD si de a asigura o buna guvernare a Bucurestiului", a declarat Orban, potrivit g4media.ro.