Nicusor Dan va fi sustinut de PNL in cursa pentru Primaria municipiului Bucuresti, potrivit unor surse politice.

Acesta ar fi primul pas pentru stabilirea unui candidat unic al opozitiei.

Nicusor Dan este sustinut de USR si isi disputa candidatura in cadrul aliantei USR-PLUS cu Vlad Voiculescu, insa nu au reusit sa ajunga la un compromis.

Voiculescu a venit cu propunerea de a forma un tandem primar-viceprimar, rolurile fiind stabilite in urma alegerilor, dar Nicusor Dan nu a fost de acord, potrivit hotnews.ro.

Liberalii au hotarat sa il sustina pe Nicusor Dan, in contextul in care alegerile se vor desfasura intr-un singur tur de scrutin. In plus, dupa sondajele comandate de acestia, un candidat PNL nu ar avea sanse sa o invinga pe Gabriela Firea.

PMP a anuntat ca si ei il vor sustine pe Nicusor Dan, asta in cazul in care toate partidele de dreapta ar face un front comun.