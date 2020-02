Fostul presedinte Traian Basescu este de parere ca Florin Citu "nu are nicio sansa sa faca o majoritate in care sa atraga si PSD sau chiar Pro Romania".





"Din punct de vedere al economistului, alegerea presedintelui a fost exceptionala, a ales un economist excelent. Din punct de vedere al premierului care trebuie sa coaguleze o majoritate, alegerea presedintelui este catastrofala. Citu nu va reusi sa puna cap la cap o constructie politica, care sa dea Romaniei un guvern stabil. (...) In primul rand, a fost unul din adversarii cei mai acerbi ai PSD, adesea explicand calificat care este dezastrul guvernarii PSD, ceea ce PSD-ul nu recunoaste si ceea ce PSD-ul este obisnuit sa sanctioneze. PSD-ului, cand ii spui ca face greseli, erori, el de regula nu se uita sa vada ce a facut, ci incearca sa se razbune pe cel care i-a spus-o. Deci, Citu nu are nicio sansa sa faca o majoritate in care sa atraga si PSD sau chiar Pro Romania", a declarat Traian Basescu, joi, la RFI.

Intrebat ce va face in Parlament la investitura Partidul Miscarea Populara, al carui presedinte fondator este, Basescu a raspuns: "PMP-ul, cu certitudine, va face ce a facut si la Guvernul Orban II: va vota, daca va avea ocazia, va vota Guvernul Citu".

Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat, miercuri, la finalul consultarilor avute cu partidele parlamentare, pe liberalul Florin Citu, ministru interimar al Finantelor, pentru functia de prim-ministru, potrivit Agerpres.ro