Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat ca Florin Citu, desemnat in functia de premier, va putea "depesediza" Romania.

"Impreuna cu Premierul in exercitiu si Premierul desemnat!

Florin Citu poate depesediza Romania si va reusi sa deblocheze proiecte economice importate pentru romani!

PNL sustine propunerea Presedintelui si va purta negocieri cu parlamentarii din opozitie pentru a face o majoritate.

Vom prezenta in foarte scurt timp Parlamentului lista Guvernului si programul de guvernare.

Guvernul liberal merge mai departe.

Indiferent ce se va intampla in Parlament, Romania are Guvern si este guvernata. Vom continua sa facem proiecte bune pentru romani si vom sustine in Parlament un program de guvernare indraznet", a transmis pe pagina sa de Facebook Raluca Turcan.