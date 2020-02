Calin Popescu Tariceanu se declara "neplacut surprins" de propunerea de premier facuta de Klaus Iohannis si considera ca Florin Citu e "un prim-ministru de sacrificiu", planul fiind ca si acest guvern sa pice pentru a se ajunge la anticipate.

"Sunt surprins, dar neplacut surprins. Ma asteptam ca presedintele sa avanseze o propunere care sa aiba scop iesirea din criza si nu adancirea crizei.

Aceasta propunere vine exact in sens invers celor care ar fi trebuit sa se intample. De ce? Pentru ca in momentul de fata este evident pentru toata lumea ca PNL nu poate realiza o majoritate in Parlament care sa investeasca un nou prim-ministru.

Singura solutie pe care o vad si pe care i-am impartasit-o presedintelui pentru a doua oara este sub forma unui premier independent care ar putea sa stranga voturile necesare pentru investirea unui nou guvern si care sa aiba misiunea de a organiza alegerile parlamentare la timp si de a gestiona problemele curente, printre care riscul epidemiei de coronavirus.

Aceasta propunere nu face decat sa prelungeasca si sa adanceasca criza in care ne aflam in momentul de fata si, pentru mine, este nu numai surprinzator, dar si ingrijorator.

Primul ministru Citu pare sa fie un prim-ministru de sacrificiu, care e nominalizat ca sa pice in Parlament si care, in felul acesta, sa permita declansarea celei de-a doua incercari de desemnare a unui prim-ministru care ar urma sa cada si el in Parlament, exact pentru a ajunge la anticipate. Si cred ca e un scenariu care trebuie evitat.

Consultarile acestea facute in graba si mai ales iesirea presedintelui la un rastimp foarte scurt dupa incheierea consultarilor, ne pun in situatia sa realizam ca au fost niste consultari mai mult de fatada si ca presedintele avea deja solutia pregatita dinainte. In mod normal, dupa o consultare cu atatea partide, ar trebui cantarite propunerile si ar trebui vazut daca undeva se materializeaza, se contureaza o majoritate.

In momentul in care e clar ca PNL nu are aceasta capacitate, a pune un prim-ministru din partea PNL, care mai mult ca sigur va executa ordinele date de dl Orban, este o propunere care seamana perfect cu propunerea anterioara, in persoana lui Ludovic Orban. Sigur ca parca avem acelasi tipar si acelasi mecanism care a fost o data respins la Curtea Constitutionala", a scris pe pagina sa de Facebook Calin Popescu Tariceanu.