Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, este de parere ca propunerea lui Florin Citu in functia de premier "nu poate fi considerata nici macar o gluma proasta, ci, mai degraba, o insulta la adresa romanilor".

"Continuand demersurile cu care ne-a obisnuit presedintele Iohannis in directia atingerii 'normalitatii' promise, iata-ne pusi in fata unei alte decizii batjocoritoare la adresa poporului roman. Dupa decizia de a-l desemna pentru a doua oara pe Orban, sfidand orice fel de argumente constitutionale, morale si politice, dovedind cea mai grosolana lipsa de respect fata de forul legislativ al statului si implicit fata de reprezentantii alesi ai poporului roman, suntem din nou in fata unei decizii despre care, daca nu as fi convins ca este deja de natura sa afecteze interesul statului, as putea sa spun ca frizeaza absurdul.

Ce putea fi si mai rau decat propunerea lui Orban ca premier-desemnat? Propunerea lui Citu - un ministru care a reusit recordul de a fi demis de mai multe ori decat a fost investit.

Propunerea PNL ca varianta de premier in persoana lui Vasile Citu nu poate fi considerata nici macar o gluma proasta, ci, mai degraba, o insulta la adresa romanilor. Cel mai penibil premier este inlocuit de cel mai penibil ministru de finante si cel mai penibil liberal.

Citu si-a dovedit deja incompetenta atat in domeniul privat, cat si in administratia publica si, in special, in ultimele 3 luni ca ministru de finante, aruncand in aer deficitul, sabotand ratingul de tara, imprumutandu-se la costuri record si reusind ca in fiecare zi sa aduca un nou maxim istoric al cursului leu-euro.

Ganditi-va ce dezastru ar putea sa faca la Palatul Victoria! In plus, am dubii ca Vasile Citu ar trece toate testele necesare pentru aceasta functie...

Guvernarea PNL si cel de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis sunt cea mai mare teapa data romanilor de la Traian Basescu incoace", a scris pe Facebook Eugen Teodorovici.