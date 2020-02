Marcel Ciolacu, presedintele interimar PSD, a mentionat, miercuri, dupa sedinta pe care a avut-o cu presedintele, ca PSD si-a exprimat disponibilitatea de a vota un guvern de specialisti in integralitatea sa.



"Data trecuta am venit cu o solutie concreta de a opri criza politica. Azi ne-am exprimat dsponibilitatea de a vota un guvern de specialisti in integralitatea sa sau un guvern de uniune nationala. Avand in vedere ca pesedintele s-a antepronuntat, l-am informat ca nu aveam de gand sa venim cu o propunere. Nici macar in componenta. Decizia a fost de a prelungi aceasta criza, vom vedea decizia de aceasta data", a declarat Ciolacu.

Liderul PSD a afirmat ca nu vor vota niciodata un Guvern condus de Florin Citu, al carui nume este vehiculat pentru nominalizarea ca premier. „Nu vom vota niciun fel de guvern minoritar al PNL”, potrivit adevarul.ro

De asemenea, Marcel Ciolacu a sustinut ca daca s-ar fi luat act de majoritatea parlamentara facuta de PSD si Pro Romania - in acest moent nu am mai avea criza. „Cel mai important este sa avem stabiltate in tara”.