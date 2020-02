Kelemen Hunor, liderul UDMR, este de parere ca Romania are acum nevoie de un guvern care sa se ocupe in primul rand de prevenirea epidemiei de coronavirus, pentru ca "din pacate, epidemia a ajuns la granitele tarii".

"Alegerile anticipate trebuie scoase de pe ordinea de zi. Acum Romania are nevoie de un guvern politic care sa beneficieze de un sprijin adecvat. Avem nevoie de un guvern de coalitie care sa echilibreze economia nationala si sa fie preocupat, in primul rand, de prevenirea epidemiei de coronavirus. Din pacate, epidemia a ajuns la granitele tarii, iar intr-o astfel de situatie nimic nu poate fi mai important decat sanatatea publica. Aceasta este pozitia UDMR pe care o vom prezenta la consultarile de astazi cu presedintele statului. Nu vrem un guvern instabil, ci unul care se poate sta ferm in picioare! Nu ne dorim un guvern tehnocrat, ci un guvern care poate fi tras la raspundere", a declarat Kelemen Hunor, potrivit hotnews.ro.