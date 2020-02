Ludovic Orban a declarat, dupa ce marti seara si-a depus mandatul de premier, ca Romania are guvern, iar echipa guvernamentala "isi face datoria cu profesionalism si dedicare".

"Romania are guvern. Chiar daca sunt premier interimar, echipa guvernamentala isi face datoria cu profesionalism si dedicare si rezolva toate problemele care trebuie rezolvate la nivel guvernamental", a declarat Ludovic Orban.

"In ceea ce priveste componenta delegatiei care va reprezenta PNL la consultarile de la Cotroceni, echipa va fi formata din presedintele partidului, subsemnatul, prim-vicepresedintii Rares Bogdan, Raluca Turcan, respectiv Iulian Dumitrescu, si secretarul general al PNL, Robert Sighiartau. Mandatul delegatiei este foarte simplu. Are mandat deplin de a purta discutii cu presedintele Iohannis iar PNL va sustine decizia care va rezulta in urma consultarilor dintre delegatia PNL si presedintele Romaniei", a mai spus Orban.

"Am vazut atatea nume de posibili premieri, asteptati decizia presedintelui", a precizat premierul interimar.

"Practic, eu am depus mandatul care mi-a fost incredintat de presedintele Romaniei ca urmare a nefinalizarii procedurii de investire in termenul prevazut de regulamentul celor doua Camere. M-am prezentat in data de 10 cu lista membrilor guvernului, cu programul de guvernare (...) ministrii au facut fata cu brio audierilor maraton, nu s-a reusit finalizarea procedurii in termenul de 15 zile datorita boicotului parlamentarilor PSD care nu s-au prezentat la lucru. Au chiulit de la sedinta de plen la care trebuia sa aiba loc votul de investitura. Am depus mandatul pentru a permite reluarea procedurii", a mai spus Ludovic Orban.