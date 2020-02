Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la prezentarea bilantului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) pe anul 2019, ocazie cu care a afirmat ca, in ciuda provocarilor, Romania a facut pasi "uriasi" in ceea ce priveste o justitie independenta.

"Prin prisma competentelor care ne sunt conferite de Legea fundamentala, suntem chemati sa contribuim la dezvoltarea democratica a Romaniei. In ciuda tuturor provocarilor, sunt incontestabili pasii uriasi pe care Romania i-a facut in directia unei justitii independente, functionale si moderne, o justitie aliniata valorilor europene in care credem cu totii. Iar Inalta Curte de Casatie si Justitie si judecatorii, in general, au jucat un rol determinant. Cu siguranta nu trebuie sa ne oprim aici, caci tot acest proces este unul continuu, rezultatul unui efort comun care are nevoie de asumare, implicare, consecventa si curaj, precum si de lideri morali care sa inspire", a spus seful statului.

El a aratat ca misiunea justitiei este cea de serviciu public, motiv pentru care legislatia si modul in care functioneaza trebuie sa aiba in centru cetateanul si apararea lui de abuzuri.

"O societate se dezvolta si isi atinge potentialul este atunci cand cetatenii sunt protejati si stiu ca, ori de cate ori le sunt puse in pericol drepturile si libertatile, isi vor gasi dreptatea in instantele de judecata", a mai spus Iohannis.

Seful statului a salutat faptul ca Instanta suprema si-a prezentat raportul anual intr-un cadru deschis.

"Semnalarea adevaratelor probleme cu care se confrunta sistemul judiciar este nu numai in beneficiul activitatii instantelor, ci, in final, al justitiabilului. Incurajez, de aceea, o implicare consecventa, coerenta si unitara, cu respectarea competentelor conferite de Constitutie, a tuturor actorilor din sistemul judiciar si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca autoritate aflata in varful ierarhiei instantelor judecatoresti", a subliniat Iohannis.

In ultimii ani, a sustinut el, justitia din Romania a fost supusa unor incercari de subordonare fata de politic, insa a aratat ca societatea a raspuns in astfel de situatii.

"Sunt castiguri majore pentru Romania, pe care avem obligatia sa le protejam si sa le consolidam. Independenta justitiei, crearea unui cadru legislativ corect si predictibil sunt deziderate pe care sa le urmarim in continuare neabatut, indiferent de dificultati", a evidentiat presedintele.

Seful statului a indicat ca volumul mare de activitate al Inaltei Curti, complexitatea dosarelor, instabilitatea legislativa sau presiunile politice au fost cateva dintre provocarile constante cu care magistratii s-au confruntat pe parcursul ultimilor ani.

"Eforturile intreprinse deja de Inalta Curte de Casatie si Justitie de a face propria jurisprudenta mai accesibila reprezinta cu siguranta un pas foarte important pentru prevenirea situatiilor litigioase", a afirmat Iohannis.

El a apreciat insa ca agenda publica a fost ocupata cu subiecte care rareori au atins problemele de fond din sistemul judiciar, care ar fi necesitat discutii asezate si solutii eficiente.

"O societate mai buna se construieste plecand de la un fundament solid, iar acest fundament este increderea cetatenilor in valorile statului de drept, in faptul ca legea - ca rezultat al exprimarii vointei suverane a cetatenilor prin intermediul autoritatilor alese - este egala pentru toti. Increderea in stat, in justitie, in institutiile publice este, de fapt, liantul intregii societati. Perceptia asupra functionarii sistemului de justitie se formeaza din fiecare interactiune a cetatenilor cu acesta, motiv pentru care un dialog constant si onest intre sistemul judiciar, cetateni, dar si ceilalti actori publici este mai mult decat necesar", a declarat presedintele Iohannis, potrivit site-ului Agerpres.

El a conchis ca este un sustinator ferm al unei justitii independente si performante.