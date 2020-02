Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat, inainde de sedinta Biroului Executiv, ca propunerea PNL pentru functia de premier este tot Ludovic Orban si ca liberalii au incredere in orice propunere ar face Klaus Iohannis.

"Avem totala incredere in presedintele Iohannis, avem un parteneriat cu domnia sa si vom merge pe varianta propusa de presedintele Iohannis. Ludovic Orban este premierul votat in Consiliul National al PNL, deci PNL merge cu mandatul Ludovic Orban", a declarat Rares Bogdan, potrivit g4media.ro.

Rares Bogdan a fost intrebat daca Nicolae Ciuca ar fi o varianta de premier, iar acesta a raspuns: "Am fost singurul jurnalist care l-a aparat cu pieptul dezgolit, dar nu suntem junta militara, suntem o tara democratica. (…) Doresc sa fie un om in care PNL sa aiba toata increderea si in care Ludovic Orban sa aiba toata increderea".