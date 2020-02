PNL solicita PSD sa renunte la candidatura lui Serban Nicolae la sefia Senatului, sustinand ca aceasta propunere decredibilizeaza Parlamentul.





"PSD reuseste, prin propunerea lui Serban Nicolae drept candidat al partidului pentru presedintia Senatului, sa inregistreze o premiera nationala negativa: decredibilizarea Camerei superioare a Parlamentului. Afirmam cu toata convingerea ca ultima decizie a PSD in ceea ce priveste Senatul risca sa genereze consecinte dezastruoase pentru activitatea institutiei, precum si temeri justificate ca este un atentat planificat pentru a sabota imaginea acestui corp legiuitor in ochii opiniei publice. Sunt multe argumente solide si de necontestat care oricand pot fi invocate", precizeaza PNL intr-un comunicat.

Liberalii sustin ca senatorul Serban Nicolae s-a consacrat in ultimii ani ca fiind, alaturi de Eugen Nicolicea si Florin Iordache, unul dintre "cei trei muschetari anti-justitie" ai PSD, amintind si ca in 2019 a fost schimbat de PSD din functia de lider al grupului de la Senat pentru ca era o "povara electorala".

De asemenea, liberalii invoca "derapaje grave" ale lui Serban Nicolae referitoare la presedintele Klaus Iohannis sau cele privitoare la inalti responsabili europeni, ca Frans Timmermans, sau la adresa unor institutii diplomatice ale partenerilor externi, "drept raspuns ca nu se agreau atacurile PSD la adresa statului de drept si la drepturile si libertatile omului".

"PNL nu poate ramane indiferent cand oferta PSD pentru a doua functie in stat priveste o persoana care si-a facut un obicei din a lansa critici repetate la adresa DNA sau a initia propuneri legislative controversate, niciodata in sens european sau reformator. Nu putem uita nici insultele la adresa unei colege parlamentar, rostite din partea celui care poate deveni chiar azi presedinte al Senatului. Daca PSD are in plan distrugerea imaginii Senatului, prin sustinerea lui Serban Nicolae pentru a prelua functia detinuta pana de curand neconstitutional de catre Teodor Melescanu, cu siguranta va confirma cat de toxic a devenit acest partid. Asa stie PSD sa se 'reformeze': desfiintand credibilitatea Senatului", se arata in comunicat.

Liberalii considera ca, daca PSD nu ia in considerare sa propuna o alta persoana pentru functia de presedinte al Senatului, este "cea mai grava jignire pe care o poate transmite la adresa romanilor".

Grupul senatorial al PSD l-a desemnat marti, prin vot, pe Serban Nicolae pentru a candida la sefia Senatului, iar pentru cele trei posturi de vicepresedinte din Biroul permanent au fost desemnati Teodor Melescanu, Robert Cazanciuc si Liviu Marian Pop. In favoarea acestei propuneri au votat 35 de social-democrati, iar 26 au fost impotriva, potrivit Agerpres.ro.