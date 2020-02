Acuzatiile reciproce dintre Eugen Teodorovici si Florin Citu continua. Fostul ministru al Finantelor din partea PSD il acuza pe Citu de deficit bugetar.

"Din seria PNL-isme si AntiRomanisme - Fake news 6: «V-am promis, continua vestile bune pentru romani»

Am avut si sper ca nu vom mai avea cel mai postac si de sine laudac ministru de finante, care inca nu conteneste sa ne minta frumos in timp ce finantele tarii se prabusesc. Exact ca si cum nava se scufunda, dar capitanul spune: Uite ce viguros se indreapta spre fundul marii!

Doar ca realitatea bate postarile ex-ministrului demis Vasile Citu. Ministerul Finantelor Publice a publicat ieri executia bugetara si, pentru prima data in 12 ani, avem deficit bugetar din prima luna a anului!

Spre deosebire de Vasile Citu, cat timp am fost eu la conducerea finantelor tarii am avut doi ani consecutivi excedent bugetar in prima luna a anului, de 717 milioane de lei (0,07% din PIB) in 2019 si de 1,98 milioane de lei (0, 21% din PIB) in 2018.

Cum traduce Vasile Citu vestile bune pentru romani? Prin rate mai mari din cauza cursului euro ajuns la maxime istorice, prin cresteri de preturi la utilitati si rate? Sau prin faptul ca guvernul este in genunchi, demis si fara nicio putere, intr-o ambiguitate politica si institutionala generata tot de PNL si de Klaus Iohannis, ceea ce face ca toate costurile de imprumut sa creasca?

Dar unde sunt conferintele de presa pline de aroganta ale lui Vasile? Unde sunt metaforele cu dubla contabilitate si toate declaratiile ca va arata 'raul' facut de PSD? Ce s-a intamplat cu toata priceprea sa si cu toate masurile de salvare, redresare si imbunatatire pe care le anunta? Tot ce a ramas este un nor de praf si o conferinta de presa mincinoasa despre mandatul meu, niste aberatii despre bugetul pe 2020, doua angajari neconstitutionale ale raspunderii, pe buget si pe modificarile la OUG 114 si... foarte multe postari pe Facebook. Deci, ex-ministrul de 3 ori demis Vasile Citu nu e nici macar la fel de vocal sau de priceput ca analistul Vasile Citu!", a scris pe Facebook Eugen Teodorovici.