Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti seara ca desemnarea de catre presedintele Klaus Iohannis a unei persoane independente politic pentru a forma un nou guvern ar fi "cea mai rationala" propunere de premier si ca partidul sau nu il va vota pe Ludovic Orban daca acesta va fi desemnat din nou.

"Acum presedintele se afla in fata unei situatii complicate. A spus astazi ca prima optiune ramane totusi Ludovic Orban. Eu cred ca presedintele ar trebui sa procedeze poate diferit. Cred, dar nu sunt consilierul lui. Nu-mi ramane decat sa va spun ca maine, la consultari, unde vom merge, voi reveni cu aceeasi tema, adica in astfel de situatii, cand se constata ca nici PNL, caruia i-a incredintat mandatul, nu este capabil sa formeze o majoritate si poate nici de partea cealalta, de partea PSD, nu se poate forma o majoritate, atunci in mod normal ar trebui sa recurga la propunerea unui premier independent care sa formeze un guvern cu misiunea de a gestiona treburile tarii pana la alegerile viitoare", a declarat Tariceanu la Digi 24.

In opinia liderului ALDE, "solutia rationala si eficienta pentru a se iesi din aceasta criza" este aceea a unei persoane independente. "Cu experienta politica pe care o am si vazand evolutia politicii romanesti, cred ca aceasta ar fi cea mai potrivita solutie care ar permite iesirea din impas. Prelungirea impasului ar fi sa-l numeasca din nou pe domnul Orban", a sustinut Tariceanu.

El a precizat ca va astepta propunerea de premier pe care o va face presedintele Iohannis, insa, daca va fi desemnat din nou Ludovic Orban pentru formarea guvernului, ALDE nu il va vota.

"De la un partid de nivelul nostru nu e firesc sa vii tu cu propunerea de prim-ministru. Aceasta responsabilitate trebuie sa revina in primul rand partidelor mari, ca dimensiuni, PSD si PNL. (...) Deci vom astepta sa vedem care este propunerea pe care o va face domnul Iohannis, cum e si normal. De aceea eu iau consultarile foarte in serios, cu toata responsabilitatea, nu este un balet, pur si simplu, consultarile acestea au un scop foarte clar. (...) In ce ne priveste (...), daca din nou domnul Iohannis il va delega pe domnul Orban sa formeze guvernul, va spun ca nu il vom vota, pentru ca noi am avut semnat cu domnul Orban pe 28 octombrie un acord politic pentru sprijinul parlamentar si la punctul 12 acest acord spune asa: acord PNL-ALDE pentru interzicerea migratiei parlamentarilor, alesilor locali si a membrilor de la un partid la altul. Este exact ceea ce a incalcat domnul Orban (...) si au fost niste parlamentari care au fost racolati. Se spune pe romaneste 'si-a trait traiul si-a mancat malaiul', nu se mai bucura de pic de incredere in fata noastra", a afirmat Tariceanu.

Citeste si: Klaus Iohannis va anunta numele noului premier

Intrebat despre o posibila desemnare a lui Nicolae Ciuca pentru functia de premier, Tariceanu a raspuns ca nu va comenta.

"Eu am vazut ca varianta a fost lansata de un jurnalist, n-a vehiculat-o nimeni din mediul politic. Nu stiu ce vrea sa faca presedintele. Nu pot sa comentez inainte, asta este problema presedintelui. Presedintele trebuie sa incerce sa creeze totusi consensul in jurul unei propuneri", a punctat el.

Referitor la organizarea de alegeri anticipate, Tariceanu a afirmat ca nu vede aceasta posibilitate, mai ales in contextul actual.

"Nu cred, presedintele spunea cam acelasi lucru, nu vad posibilitatea, mai ales in contextul actual, cu ceea ce se intampla, dar nici problema aceasta a coronavirusului nu poate fi desconsiderata, minimalizata, suntem de abia la inceput si cred ca e nevoie de o anumita precautie", a apreciat presedintele ALDE, potrivit Agerpres.