Nicusor Dan sustine ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, "a facut din nou proba incompetentei sale", renuntand la Taxa Oxigen si facand un sondaj public abia dupa ce masura a fost aprobata.

"Gabriela Firea a facut din nou proba incompetentei sale, renuntand la taxa oxigen pe care a propus-o, care ar fi taxat accesul auto in oras. E absurd sa faci consultarea publica dupa ce masura este aprobata.

Tot Gabriela Firea a renuntat la banda unica la cateva zile dupa ce a fost implementata.

Tot Gabriela Firea si-a anulat singura licitatia pentru autobuze, alte licitatii pentru mijloace de transport fiindu-i anulate.

M-am pronuntat impotriva taxei oxigen. Bucurestiul are nevoie inainte de orice de mari parcari la marginea orasului conectate cu transportul public, de o strategie de parcare care sa elibereze prima banda si sa o dedice transportului public de suprafata, de un transport public cu orar predictibil (inclusiv pe infrastructura CFR), de piste de biciclete. Abia cand exista alternativa si transportul cu masina personala devine un lux sau o necesitate de business, aceasta trebuie taxata. Introducerea acum a taxei oxigen ar fi reprezentat o taxa in plus, cu nicio consecinta asupra traficului", a scris pe Facebook Nicusor Dan.