Grupul senatorial PSD l-a desemnat, marti, prin vot, pe Serban Nicolae pentru a candida la sefia Senatului.

In favoarea acestei propuneri au votat 35 de social-democrati, iar 26 au fost impotriva, a precizat senatorul PSD Florian Bodog.

Alegerile la grup s-au desfasurat in doua tururi de scrutin. In primul tur au candidat Serban Nicolae, Titus Corlatean si Radu Stefan Oprea, iar primii clasati pentru turul doi au fost Serban Nicolae si Radu Stefan Oprea.

Comitetul liderilor grupurilor politice din Senat a decis luni ca noul presedinte al Camerei superioare a Legislativului sa fie ales in sedinta plenului de miercuri.

Pe 2 februarie, la inceputul sesiunii, Teodor Melescanu a demisionat de la sefia Senatului dupa ce CCR a decis, pe 22 ianuarie, ca alegerea sa este neconstitutionala.

"Am decis sa ma retrag din functia de presedinte al Senatului, desi nu a fost publicata decizia CCR si motivarea acesteia", spunea Melescanu de la tribuna Senatului, potrivit site-ului Agerpres.

Tot pe 2 februarie, plenul a votat vacantarea postului de presedinte al Senatului.

La inceputul sesiunii, dupa demisia lui Melescanu, PSD a anuntat ca il sustine pe Titus Corlatean pentru a prelua atributiile de presedinte al Senatului, PNL - pe Alina Gorghiu, iar USR - pe Vlad Alexandrescu.

In prezent, Corlatean este vicepresedintele Senatului care indeplineste temporar atributiile de presedinte al Camerei superioare a Parlamentului.

Potrivit regulamentului, presedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt inscrise, in ordinea descrescatoare a marimii grupului parlamentar, numele si prenumele tuturor candidatilor propusi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere. Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritatii senatorilor. Daca in primul tur niciunul dintre candidati nu intruneste votul majoritatii senatorilor, se organizeaza un al doilea tur la care participa primii doi clasati in primul tur.